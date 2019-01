%%%Wormland betraut OneTwoSocial mit Social Media-Aufgaben%%%

Die Kaufhauskette für Herrenbekleidung Wormland mit Hauptsitz in Hannover engagiert die Social Media-Agentur OneTwoSocial. Die Münchner betreuen ab sofort den Social Media-Etat des Unternehmens mit 15 Niederlassungen in Deutschland und dem Stammhaus in Hannover. In diesem Zuge kommen erstmals Influencer für Wormland zum Einsatz. Die Betreuung umfasst die strategische Beratung, Konzeption, Redaktion, die Verantwortlichkeit für das Schalten der Ads via Social Media sowie kampagnenweise auch die Produktion von eigenem Content. Die zu betreuenden Kanäle sind Facebook und Instagram, auf denen Wormland bereits aktiv ist.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, die bereits existierenden Kanäle von Wormland mit Inhalten, Videos und Bildern weiterzuentwickeln und auf das nächste Social Media-Level zu heben. Auch soll bei der Produktion der Inhalte des Herrenausstatters künftig stärker die Social Media-Tauglichkeit in den Fokus rücken. Auch redaktionell plant Wormland, die Story-Funktion stärker auszuschöpfen. Dazu sollen künftig etwa auch Kooperationen mit Influencern oder die Verknüpfung von Online-Events gehören.