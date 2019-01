%%%Agentur Die Botschaft gewinnt Aoste-Mandat%%%



Aoste sagt "Oui" zu Die Botschaft und beauftragt die Berliner mit einer neuen Kampagne (Foto: Die Botschaft)

Der Lebensmittelproduzent Campofrio Food Group Deutschland in Ratingen bei Düsseldorf betraut die Berliner Agentur Die Botschaft mit dem Etat für Aoste Stickado. Unter dem Motto 'Sag Oui zum Genuss' plant die Agentur dazu ab sofort einen integrierten Digital-Flight, bevor die Kampagne im Frühjahr um den Bereich PoS erweitert wird.

Campofrio zählt mit über 8.000 Beschäftigten zu den führenden Lebensmittelproduzenten in Europa. Die mediterranen Wurst- und Schinkenspezialitäten von Aoste haben eine lange Tradition und sind nach eigenen Angaben in Frankreich Markführer. Nun soll auch in Deutschland verstärkt Lust auf Genuss gemacht werden: "In Frankreich genießen Aoste-Produkte einen ausgezeichneten Ruf als authentische, qualitativ hochwertige und geschmackvolle Premiummarke. Diese positiven Marken-Assoziationen wollen wir mit der neuen Image-Kampagne nun auch hierzulande beim Verbraucher stärken", sagt Christopher Klotz, Marketing Manager bei der Campofrio Food Group Deutschland GmbH. Aoste wurde 1976 in Frankreich als Familienunternehmen gegründet und gehört seit 2008 zur Campofrio Food Group. In Deutschland verantwortet die Campofrio Food Group Deutschland GmbH den Vertrieb und das Marketing vornehmlich der Marken Aoste und Campofrio.

Klaus Rehm, Geschäftsführer Beratung & Strategie bei Die Botschaft, ergänzt: "Die neue Image-Kampagne macht richtig Lust auf neues Snacken, stärkt dabei den differenzierenden Markenkern und sorgt gleichzeitig dafür, das Aoste-Lebensgefühl spielerisch zu transportieren." Für Die Botschaft verantworten Rehm und Tom Daske (Geschäftsführer Kreativ-Strategie) die strategische Führung des Etats. Jan Köhler (Creative Direction) ist mit seinem Team um Henning Lemke (Copy), Michael Dielmann (Art Direction) und Andreas Sendker (Art Direction) für die Kreation zuständig. Ulla Eisenberg (Client Partner) komplettiert das Team in der Beratung. Die Botschaft wurde 2006 gegründet und beschäftigt heute 50 Teammitglieder. Zu den Kunden zählen PayPal, BVG, Henkel, Pepsi, Irish Food Board und Amway.