%%%Pilot gewinnt Social Media-Etat von Fashionlabel bugatti%%%

Die Media-Agentur pilot kann ihre Zusammenarbeit mit der Modemarke bugatti ausbauen: Zusätzlich zum Media-Etat, den das Münchner pilot-Team seit 2012 verantwortet, betreuen die Kreativen und Planer künftig auch die Social Media-Kommunikation des Labels aus dem westfälischen Herford.

Die erste Arbeit ist schon zu sehen: pilot entwickelte auf Basis von bugattis Markenclaim 'We are Europe' eine neue Kampagne, die mit collagenartigen Bild-in-Bild-Mechaniken die kulturelle und kreative Vielfalt Europas präsentiert. "Mit dem neuen Social Media-Ansatz ‚My little Continent‘ wollen wir Europa erlebbar und die Marke bugatti greifbar machen", sagt Bastian Droege, Head of Online Projects bei Bugatti. Zur Pitch-Entscheidung erklärt er: "Abgesehen von der klaren Kreativroute, die unseren Produkten den richtigen Rahmen gibt, überzeugte uns die Content- bzw. Context- und Daten-getriebene Herangehensweise von pilot. Den letzten Ausschlag gab dann das Menschliche."

Die neue Kampagne wird mit unterschiedlichen Formaten auf Facebook und Instagram gespielt. Ziel ist es, neben Awareness und Imagebildung auch jüngere Zielgruppen auf das Onlinemagazin und natürlich den Online-Shop von bugatti aufmerksam zu machen.

Bei pilot verantwortet Nicolas Diekmann, Head of Social Media, die Maßnahmen. "Die Marke bugatti mit der Vielfalt Europas kombinieren zu können, bietet uns eine Fülle an Möglichkeiten für eine moderne Outfit- und Lifestyle-Kommunikation", so Diekmann. "Dabei ist unsere Kampagne ganzheitlich gedacht, sodass wir durch die enge Verzahnung aus Media und Kreation gewährleisten, auch jene User anzusprechen, die je nach kommunikativer Botschaft einzelner Creatives angesprochen werden sollen."

Weitere Social Media-Mandate hält pilot u.a. auch bei Mentos, Chupa Chups, Lavazza, Hanse Merkur und der Fahrradmarke Gazelle - betreut werden jeweils die deutschen bzw. DACH-Accounts.