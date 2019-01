%%%POS-Agenturen rechnen mit Umsatzplus%%%



(Grafik: BVDW)

Die Mitglieder des Fachkreises Sales Activation Agencies im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. rechnen mit guten Geschäften: Für 2019 prognostiziert der neue 'SAA Trendmonitor', für den 35 Führungskräfte in POS Marketing-Agenturen befragt wurden, ein Umsatzwachstum von 7,5 Prozent.

Im Bereich POS-Marketing wird ein Plus von 4,6 Prozent erwartet, im Bereich Sales Activation sogar 10,4 Prozent mehr. Die wichtigsten Ziele der Kunden sind laut den Experten die Erhöhung der Kundenfrequenz am digitalen POS (68 Prozent), das Setzen von Kaufimpulsen (63 Prozent) und die Erhöhung der Kundenfrequenz am stationären POS (54 Prozent).

Zu den größten Herausforderungen zählen laut 'SAA Trendmonitor' die Themen Personal, Kundenbeziehung und die Digitalisierung der Arbeitsprozesse. "Der stationäre Einzelhandel hat die Chance, gegen den reinen Online-Handel zu punkten, indem er Erlebnisse bietet und das Einkaufen zum Event macht", erklärt Peter Dräger, Managing Director bei Grey Shopper und Vorsitzender des Arbeitskreises. "2018 war ein starkes Jahr, wir erhoffen uns für 2019 aber ein noch stärkeres Plus mit der richtigen Kombination aus Online- und Offline-Maßnahmen.“

Die vollständige Studie kann unter www.bvdw.org eingesehen werden.