%%%Grey fördert Start-ups in den eigenen Räumen%%%

Seit Jahresbeginn teilt sich die WPP-Tochter Grey ihre Räume am Platz der Ideen in Düsseldorf mit sechs Start-up Unternehmen aus den Bereichen Tech und Finance. Am Platz der Ideen werden somit nicht nur Kommunikationskampagnen entwickelt, sondern auch innovative Ideen, die entlang der Brand Experience der nationalen und internationalen Kunden von Grey von Bedeutung sein können.

Die jungen Unternehmer beschäftigen sich mit innovativen Lösungen, die Firmen dabei helfen, die Herausforderungen, die sich im Zuge der Digitalisierung sowie den sich verändernden Marktbedingungen des globalen Handels ergeben. Neben den hauptsächlich technisch orientierten Start-ups befindet sich auch ein Ableger eines renommierten Unternehmens, der so genannten „old economy“. Benteler Trading International bietet Unternehmen attraktive Lösungen für die Supply-Chain-Finanzierung. Die weiteren neuen Unternehmen sind storyflash GmbH (storyflash.de), Twins Digital UG/Avidata GmbH, Nyris GmbH (nyris.io), Welect GmbH (welect.de) und Lisa Retail Innovation GmbH (hello-lisa.com).

Daniel Bieber, COO & General Manager von Grey Düsseldorf, sagt: "Wir freuen uns, dass wir mit diesen jungen kreativen Unternehmern noch mehr Machergeist und Kreativität an den Platz der Ideen gebracht haben. Jeder kluge, kreative und unternehmerische Kopf mehr am Platz der Ideen befeuert unseren Grundgedanken von radikaler Kollaboration für herausragende Ideen."

Pascal Hohmann, storyflash GmbH, ergänzt: "Die kreative Atmosphäre und die Nähe zu zahlreichen innovativen Start-ups sind außerordentlich hilfreich für uns." Und Dr. Sven Herzig, Benteler Trading International, fügt hinzu: "Als B2B-Start-up mit der DNA eines traditionsreichen Unternehmens bietet uns die hohe Firmendichte im nahen Umfeld ein enormes Kundenpotential für unsere Themen rund um die Supply-Chain Finanzierung"

Den Start-up-Gedanken treibt nicht nur Bieber voran. Auch Kreativchef Fabian Kirner beschäftigt sich mit diesem Thema seit seinem Antritt vor rund fünf Jahren, wie im Interview mit 'new business' erklärte (nb 31/2018).