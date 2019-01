%%%Aus pr people wird about:communication%%%

Zum 20. Geburtstag gönnt sich die PR-Agentur pr people einen neuen Namen: Seit dem 1. Januar 2019 firmiert der 1999 gegründete Spezialist für Kunden aus Automotive, Technik und Industrie als about:communication. Mit der Veränderung will Gründerin Christiane Bourquin die Erweiterung des Leistungsportfolios von klassischer PR hin zu integrierter Kommunikation deutlich machen. Das 10-köpfige Team wurde in den letzten Jahren um Marketing-, Event- und Social Media-Experten erweitert und kann seine Kunden neben der Medienarbeit auch in den anderen Feldern der Kommunikation beraten und unterstützen.

Im neuen Logo wird die Wortmarke about:communication durch eine stilisierte Sprechblase unterstrichen. Sie zieht sich in abgewandelter Form durch den gesamten Markenauftritt. Darauf aufbauend entwickelte die Essener Design- und Werbeagentur 31M für about:communications einen komplett neuen Markenauftritt.

Rund 75 Prozent des Umsatzes erzielt die Agentur mit Kunden aus der Automobilindustrie, die restlichen 25 Prozent mit Unternehmen aus benachbarten Technologiezweigen. Über 60 Prozent des Gesamtumsatzes werden dabei von internationalen Etats generiert. Im Bereich Automotive ist die Agentur Gründungsmitglied von "Automotive PR", einem Netzwerk von 18 Partneragenturen mit einer Abdeckung in über 30 Ländern weltweit.