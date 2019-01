%%%C3 baut Zusammenarbeit mit der Bundeswehr aus%%%

Pitcherfolg für C3 Creative Code and Content: Das Berliner Team der Agentur kann erneut den Etat für 'Y – Das Magazin der Bundeswehr' für sich verbuchen. Die Corporate Publishing-Spezialisten verantworten bereits seit rund zehn Jahren Konzeption, Design, Textredaktion und Heftproduktion des Titels. "C3 hat in diesem Pitch das innovativste und frischeste Konzept vorgelegt, das uns wirklich begeistert hat", sagt Jan Marberg, Leitender Redakteur und Ressortleiter Politik des Y-Magazins. "Das ist für uns die ideale Basis, um in unserer jahrelangen, vertrauensvollen und überaus erfolgreichen Zusammenarbeit gemeinsam die nächste Stufe zu zünden."

Ab sofort wird die 'Y'-Redaktion viele Kommunikationsaufgaben übernehmen, die bisher beim Team der wöchentlichen Zeitung der Bundeswehr lagen. Damit wird das Y-Magazin noch stärker als Leitmedium und bekanntestes Printmedium der Bundeswehrkommunikation auftreten.

'Y' erscheint fünfmal jährlich und richtet sich hauptsächlich an jüngere Soldatinnen und Soldaten im Alter zwischen 18 und 35. Zur Leserschaft zählen ebenfalls Familienangehörige, Zivilangestellte, Reservisten, Regierungsvertreter sowie die interessierte Öffentlichkeit. Nach eigenen Angaben werden insgesamt bis zu 200.000 Menschen pro Ausgabe erreicht.

Zusätzlich wird pro Jahre eine monothematische Sonderausgabe produziert. 'Y' wurde bei diversen nationalen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnet und konnte sich 2017 im CP Monitor Ranking als zweitmeist ausgezeichnetes Unternehmensmedium platzieren.

"Das Y Magazin war für uns immer ein beispielgebendes Format moderner interner Kommunikation, auf das wir sehr stolz sind – nicht nur wegen der vielen Auszeichnungen durch Branchenawards, sondern vor allem auch wegen der vielen positiven Rückmeldungen aus der Truppe", erklärt C3-CEO Adel Gelbert. "Daher freut es uns umso mehr, die lange partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Bundeswehr Redaktion mit frischem Schwung und neuem Konzept fortzuführen."