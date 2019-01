%%%NRW Bank schreibt mehrere Marketing-Aufträge aus%%%

Die NRW Bank mit Sitz in Düsseldorf ist auf der Suche nach Unterstützung in der Marketingkommunikation. Das ausgeschriebene Mandat teilt sich in drei Lose auf: Das erste Los beinhaltet die Planung, Durchführung und Abwicklung der Produktion von Werbeartikeln sowie von Printmedien für die externe Kommunikation. Das zweite Los betrifft ebenfalls die Entwicklung von Printmedien, aber für die interne Kommunikation. Das dritte Los deckt den Bereich Online- und Bewegtbild ab: Die gesuchte Agentur soll die NRW Bank bei der Planung und Produktion von Online- und Bewegtbildformaten beraten. Interessierte können sich bis zum 8. Februar 2019 bewerben. Bei Rückfragen ist die NRW Bank unter zu erreichen.

Die NRW Bank unterstützt als Förderbank für Nordrhein-Westfalen das Land bei seinen struktur- und wirtschaftspolitischen Aufgaben. Seit März 2018 betreut das Düsseldorfer Team von Scholz & Friends das öffentliche Unternehmen im Bereich Kommunikation. Die Zusammenarbeit wird von der aktuellen Ausschreibung nicht berührt.