%%%Publicis Media launcht neue Agenturmarke Digitas - Akom360 und Newcast werden integriert%%%

Schon seit 2018 rollt Publicis international unter der Marke Digitas sukzessive ein Agenturmodell aus, das Digital- und Daten-Expertise, Social Media- und Content-Kompetenz mit klassischem Media-Know-how vereint. Jetzt startet die neue Marke auch in Deutschland. Dafür integriert das Netzwerk unter dem Dach von Publicis Media am Standort Düsseldorf seine bisher unter DigitasLBi firmierende Digitalagentur mit der Content-Marketing-Agentur Newcast und den Social Media-Spezialisten Akom360.

Managing Director von Digitas Deutschland wird René Menzel, zugleich Managing Director von iBeauty, der Customized Agency für L`Oréal. Er berichtet in seiner neuen Funktion direkt an Publicis Media-CEO Frank-Peter Lortz. Dieser erklärt zum neuen Angebot: "Mit Digitas haben wir erstmals eine globale Agenturmarke im Portfolio, die nicht aus dem klassischen Mediageschäft gewachsen ist, sondern deren Wurzeln in der digitalen Kreation liegen. Daraus entsteht nicht nur eine einzigartige Kultur, sondern auch ein Leistungsportfolio, welches das gesamte Ökosystem aus Paid, Earned und Owned Media abdeckt und Kunden hilft, ihre Marketingkommunikation zu transformieren."

Das Digitas-Logo verspricht "Truth, Connection, Wonder" - dafür steht hierzulande ein aktuell 180-köpfiges Team bereit, das aus dem Kundenstamm der Vorgängeragenturen Unternehmen wie die AOK, BSH, CeWe, Ferrero, L’Oreal Deutschland und die Stadtwerke Düsseldorf betreut.



International beschäftigt Digitas 3.300 Mitarbeiter in 22 Ländern und 34 Niederlassungen.