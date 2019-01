%%%Babbel und Pop-Sänger Alvaro Soler erteilen Spanischlektionen%%%



Pop-Musiker Alvaro Soler unterrichtet via Songtexten Spanisch für die Sprachlern-App Babbel (Foto: Screenshot YouTube/Alvaro Soler)

Über populäre Medien wie Musik und TV-Sendungen können Sprachen leichter gelernt werden. Dieser Mechanik bediente sich etwa die Netflix-Kampagne 'Learn Spanish with Narcos' bereits 2016. Ein jugendfreieres Format präsentiert nun die Berliner Agentur Ozmoze für die Sprachlern-App Babbel. Zum Jahresbeginn bietet die Plattform eine spanische Sprachlektion in Zusammenarbeit mit dem deutsch-spanisch sprachigen Musiker Alvaro Soler an. Damit sollen Musikliebhaber einen Anreiz finden, Spanisch zu lernen.

"Eine der wohl schönsten Gründe für das Erlernen einer neuen Sprache ist die Musik – und zudem auch eine der größten didaktischen Hilfen", erklärt Clemens Rumpf, Head of Central Europe bei Babbel. "Mit Alvaro Soler haben wir nicht nur einen international erfolgreichen Musiker an Bord, sondern auch ein Sprachtalent. Er spricht neben Spanisch und Deutsch noch vier weitere Sprachen fließend: Katalanisch, Französisch, Italienisch und Japanisch. Daher freuen wir uns umso mehr, dass wir ihn für die gemeinsame Kooperation gewinnen konnten".

Im Zuge der Kooperation veröffentlicht Alvaro Soler Textauszüge der Lyrics seiner neuen Single 'Loca' Ende Januar 2019 vorab exklusiv auf der Sprachlern-App Babbel. Musikliebhaber können schon vor allen anderen den Text lernen und erhalten so gleichzeitig einen Zugang zur Sprache ihres neuen Lieblingsliedes. In einer Lektion, von Alvaro Soler selbst eingesprochen, wird der Lernende an die Sprache herangeführt. Außerdem verlost der Künstler gemeinsam mit Babbel die Möglichkeit, sein Konzert im Sommer 2019 zu besuchen, ihn hinter den Kulissen kennenzulernen und gemeinsam die Single 'Loca' zu performen.

Ozmoze kümmerte sich um die Konzeption, Testimonial Recherche und Vermittlung, Legal Handling und Umsetzung der Kampagne. Die Berliner betreuten bereits um Musik- und Kulturkonzepte für Kunden wie Levi’s, Beiersdorf und Aldi. Außerdem unterstützten sie unter anderem BBDO, Deepblue, YeS Ideas und nhb bei der Umsetzung von Projekten, Musiksupervision und -komposition.