%%%CB.e Clausecker Bingel bringt KREAB Germany an den Start%%%

Die internationale Kommunikationsberatung KREAB expandiert in den deutschen Markt. Exklusiver Partner dabei ist die Berliner Kommunikationsagentur CB.e Clausecker Bingel, mit der das aus Schweden stammende Unternehmen schon seit mehreren Jahren zusammenarbeitet.

KREAB, 1970 in Schweden gegründet, berät weltweit mit rund 400 Beratern in 25 Ländern Kunden in Wirtschaft, Finanzen und Politik bei komplexen Kommunikationsthemen von strategischer Bedeutung. CB.e hat sich auf Corporate und Change & Internal Communications spezialisiert und ist mit rund 120 Mitarbeitern in Berlin, Stuttgart und Frankfurt am Main präsent.

Managing Partner von KREAB Germany wird CB.e-Vorstand Sabine Clausecker, als Senior Partner unterstützen sie Justus Schneider, Managing Director, und Jan Diekmann, Head of Business Development. "Die Allianz mit KREAB bietet eine große Chance für die Entwicklung und das Wachstum unserer Agentur", sagt Clausecker, und unterstreicht: "CB.e bleibt eine unabhängige und inhabergeführte Agentur und ist dennoch Teil dieser internationalen Familie."

Für Charlotte Erkhammar, CEO von KREAB Worldwide, bietet die Kooperation beiden Seiten Chancen: "Wir freuen uns, unseren Kunden nun auch in Deutschland, Europas größtem Markt, einen erstklassigen Support bieten zu können. Natürlich werden wir alle Kunden von CB.e engagiert unterstützen, die außerhalb Deutschlands Hilfe benötigen."