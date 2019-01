%%%Lotto Thüringen wählt Blumberry als neue kreative Leitagentur%%%

Sechs richtige für Blumberry: Die Berliner Agentur, die zur WPP-Tochter Commarco gehört, zeichnet ab Februar 2018 für drei Jahre als Leitagentur von Lotto Thüringen verantwortlich. Zu den Aufgaben zählen die Entwicklung und Durchführung einer Kommunikationsoffensive. Zum Umfang der geplanten Kampagnen gehören die Produktion von TV- und Radiospots, Anzeigenmotiven, Online-Werbemitteln, Broschüren, Flyern und Give-Aways. Daneben wird sich Blumberry auch um die Konzeption und Umsetzung von Schulungsveranstaltungen für die Lotto Thüringen-Angestellten sowie die Mitarbeiter in den Annahmestellen kümmern.



Im Fokus der Kampagne steht die visuelle Verankerung der Marke bei den Menschen in Thüringen als moderner, zeitgemäßer und vor allem staatlich geprüfter, seriöser Anbieter. Hierbei wird eine Abgrenzung zu den privaten Glücksspielanbietern angestrebt. Die geplanten Maßnahmen dienen vor allem auch dazu, neue Zielgruppen erschließen, die bisher wenige Berührungspunkte mit der Marke Lotto hatten.



Jochen Staschewski, Geschäftsführer der auftraggebenden Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH Thüringen, erläutert: "Wir befinden in uns in einem schwierigen Marktumfeld und stehen vor der Herausforderung, unseren Auftritt, unsere Produkte und Services für eine Zukunft zu gestalten, die völlig neu gedacht werden muss und mit dem bekannten Glücksspielmarkt wenig gemein haben wird." Amil Hota, Geschäftsführer von Blumberry, ergänzt: "Dieser Markt befindet sich in einer sehr turbulenten Phase und wir wollen Lotto Thüringen helfen, die gute Position des Originals als staatlich geprüfter Anbieter zu stärken."

Die Auswahl der neuen Lead-Agentur fand in einem zweistufigen Teilnahme-Wettbewerb statt. Im Vordergrund stand die Präsentation einer kreativen Idee für die geplante Imagekampagne für Lotto Thüringen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Restriktionen bei Werbung für Glücksspiel.