%%%ecx.io zieht positive Jahresbilanz%%%



Die Digitalagentur ecx.io verzeichnete im Jahr 2018 ein Umsatzwachstum von über 25 Prozent sowie ein Personalanstieg von über 100 Mitarbeitern (Foto: Christiane Eckl)

Knapp drei Jahre nach der Übernahme durch den IT-Konzern IBM verzeichnet die Digitalagentur ecx.io ein 100-prozentiges Wachstum. Der Dienstleister führt das unter anderem auf das Umsatzwachstum von über 25 Prozent im vergangenen Jahr zurück. Ebenfalls dazu beigetragen hat die Aufstockung des Personals um 100 Mitarbeiter.

Wie das Unternehmen mitteilt, habe man zahlreiche digitale Projekte verwirklichen können. Dazu zählen etwa der neue Onlineauftritt der Raiffeisenbank Österreich oder ein Tool zur Verwaltung digitaler Assets für das Unternehmen Henkel. Auch das Neukundengeschäft konnte im Jahr 2018 ausgebaut werden. Neu an Bord sind beispielsweise E.ON, Henkel und die Stadtwerke Krefeld.

Für seine Projektarbeiten ist ecx.io im vergangenen Jahr mehrfach ausgezeichnet worden. Für die Plattform von Mondi Uncoated Fine Paper, einem Hersteller von Büro- und professionellen Druckpapier, bekam der Dienstleister den SAP Quality Award in Bronze in der Kategorie "Business Transformation". Darüber hinaus wurde die Digitalagentur als Adobe-Partner beim Adobe Summit EMEA 2018 in London mit dem Preis "DACH Experience Cloud Partner of the Year 2018" ausgezeichnet. Zudem erhielt sie den Experience Business Award in der Kategorie "Excellence in Omnichannel Experience Management" für die Umsetzung einer B2C-Anwendererfahrung für den Klienten Cyberport. In diesem Jahr will die Agentur die Zusammenarbeit mit dem Digitalagentur-Netzwerk IBM iX, zu dem unter anderem Aperto gehört, weiter verstärken und Synergien nutzen.