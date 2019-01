%%%Leagas Delaney Hamburg lässt sich Hilcona schmecken%%%

Der Lebensmittelhersteller Hilcona aus Schaan im Fürstentum Liechtenstein wählt für seine gleichnamige Marke Leagas Delaney Hamburg als neue Lead-Agentur. Das Team um Hermann Waterkamp und Axel Käser soll Hilcona nun als Trusted Brand im Consumer Markt etablieren, die Marke (die in Deutschland vor allem durch frische Pasta bekannt geworden ist) schärfen – in Deutschland und der Schweiz – sowie die Markenbekanntheit im To-Go-Markt stärken. Unterstützend kommen dabei Innovationen, wie das im letzten Jahr in der Schweiz eingeführte Hilcona Water zum Einsatz. Die Agentur unterstützt das Team um Cordula Glasmacher, die sich als Leiterin Marketing und Marke für die strategische Markenführung und Kommunikation verantwortlich zeichnet und direkt an den Hilcona CEO Martin Henck berichtet.

Cordula Glasmacher dazu: "Die Marke Hilcona suchte eine Lead Agentur mit strategischem Verstand, die nicht nur den FMCG Markt kennt und weiss, wie man frische Lebensmittel inszeniert, sondern auch mit viel Liebe zum Detail bei der Sache ist. Schön, dass wir sie gefunden haben. In dieser Hinsicht ist Leagas Delaney wie wir."

Hermann Waterkamp, Gründer und GF Kreation bei LD Leagas Delaney Hamburg, ergänzt: "Für uns ist der Gewinn von Hilcona eine tolle Chance, eine faszinierende Marke mit vielen köstlichen Produkten und innovativen Inspirationen zu der Bekanntheit zu verhelfen, die sie verdient. Und damit Menschen zu zeigen, dass sie sich nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs auf frisches Essen mit Genuss freuen können."

Axel Käser, GF Beratung, fügt hinzu: "Die Produkte aus dem Hause Hilcona sind so vielseitig und abwechslungsreich, wie die Aufgabe, die Hilcona an uns gestellt hat. Dabei hilft uns unsere FMCG Erfahrung, wie auch unser Know-how im Bereich Markenführung online – wie offline. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den vielen langjährigen Partnern, die die Marke Hilcona bis heute auf ihrer Reise begleitet haben."

Hilcona produziert frische, gekühlte Pasta und Saucen, Sandwiches, Müslis und Salate, Fertiggerichte und auch TK Produkte für den Einzelhandel, die Gastronomie und den Impulsmarkt. Bedeutendste Exportmärkte sind Deutschland und die Schweiz.

Leagas Delaney Hamburg, 2000 gegründet, beschäftigt 35 Mitarbeiter. Sie ist Teil der internationalen Agenturfamilie, die 1980 von Tim Delaney in London gegründet wurde. Die Agentur ist inhabergeführt und unabhängig. Zu den Kunden von Leagas Delaney Hamburg zählen aktuell Kerrygold, CosmosDirekt, BIG direkt gesund, Bosch Automotive Aftermarket, Plant for the Planet, Gustavo Gusto, eismann und Brot für die Welt. Im Jahr 2018 kamen feierte die Agentur nach dem Verlust des Skoda-Etats ein Comeback mit vier neuen Kunden: Fissler, Banque de Luxembourg, Engagement Global und Enertrag. Mehr lesen Interessierte hier.