Ex-Hirschen Managing Director Heiko Wiese startet Strategie-Beratung No Drama



Dr. Thomas Wind, Martin Wiese und Klaus Harbers grüßen als No Drama-Gründer - Foto: Non Drama

Erfolgreiche Strategien sind gefragt, ganz besonders in Umbruch-Phasen wie jetzt. Martin Wiese, bis Herbst 2018 Managing Director Public Communication bei der Hirschen Group, gilt als anerkannter Politik-Berater und Strategie-Experte. Zusammen mit Klaus Harbers und Dr. Thomas Wind hat Wiese zu Jahresbeginn 2019 die Strategie-Beratung No Drama in Berlin und in Heidelberg gestartet. Das Trio versteht No Drama als Kommunikationsdienstleister, der Meinungsforschung und strategische Kreativität übergreifend kombiniert.

Der 45-jährige Heiko Wiese war sieben Jahre bei der Jeschenko MedienAgentur, ehe er 2007 als Teamleiter zur Agentur Zum goldenen Hirschen Berlin wechselte. 2013 gründete er die Hirschen-Tochter 365 Sherpas, die sich aus Corporate Affairs & Policy Advice spezialisierte. Im Herbst 2017 stieg Wiese dann zum MD Public Communications der Hirschen Group auf.

Den 48-jährigen Klaus Harbers kennt Wiese aus gemeinsamen Tagen bei 365 Sherpas - dort war Harbers seit 2014 Managing Director. Der Politologe und Historiker Begann seine berufliche Laufbahn im Büro einer Bundestagsabgeordneten und kam 2007 zur Agentur Zum Goldenen Hirschen Berlin. Von Frühjahr 2011 bis erbst 2014 war Harbers Pressesprecher beim Deutschen Gewerkschaftsbund.

Für den Part Meinungsforschung zeichnet der dritte No Drama-Partner Dr. Thomas Wind verantwortlich. Er ist Gründer und Geschäftsführer des Instituts für Zielgruppenkommunikation (IfZ) in Heidelberg.