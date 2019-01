%%%Scholz & Friends und Blindenverband zeigen wirkliche Bird-Box-Challenge%%%



Trotz Augenbinde den Alltag meistern: Die an die Bird-Box-Challenge angelehnte Video-Reihe des Blinden- und Sehbehindertenverbands soll auf die eigentlichen Herausforderungen blinder Menschen aufmerksam machen (Foto: Screenshot YouTube / DBSV)

Die Werbeagentur Scholz & Friends und der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV) mit Sitz in Berlin greifen den Internet-Hype rund um den Netflix-Film 'Bird Box' auf: In Anlehnung an den Film versuchten Menschen mit Augenbinde ihren Alltag zu meistern und veröffentlichten die Videos unter dem Hashtag #BirdBoxChallenge. Nun will der Blinden- und Sehbehindertenverband mit einer Video-Reihe für die lebenslange Herausforderung sensibilisieren, mit der blinde Menschen wirklich konfrontiert sind.

Einer der Clips beginnt wie viele Bird-Box-Challenges: Ein Mann mit Augenbinde läuft waghalsig die Treppen seiner Wohnung hinunter oder schnippelt in der Küche Gemüse. Doch für ihn sind diese alltäglichen Handgriffe kein Problem, denn er ist blind. Am Ende des Videos nimmt er seine Augenbinde ab. Der Mann ist Heiko Kunert, Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg.

Er sagt: "Die tägliche Challenge blinder Menschen ist die Konfrontation mit unterschiedlichen Barrieren. Das sind echte Barrieren, zum Beispiel wenn keine Blindenleitstreifen vorhanden sind oder plötzlich Hindernisse auftauchen – wie ein auf dem Gehweg geparktes Auto. Oft sind es aber auch die Barrieren in den Köpfen der Menschen, die glauben, dass man als blinder Mensch völlig hilflos ist."

Christian Aussem, Creative Director bei Scholz & Friends, beont: "Die Bird-Box-Challenge ist ein Beispiel dafür, dass man nicht 'blind' einem Trend hinterherläuft, sondern auch mal kurz an die Menschen denkt, für die es kein Spiel sondern Realität ist."