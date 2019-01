%%%Havas übernimmt die Mehrheit an baltischer Agenturgruppe %%%

Die französischstämmige Netzwerkagentur baut ihre internationale Reichweite im Nordosten Europas aus und steigt mit einer 51-prozentigen Beteiligung an der größten baltische Agenturgruppe ein, die aus dem Zusammenschluss der von Estonian Idea in Lettland und Lithuanian Publicum in Lettland entstanden ist. Unter dem Namen Havas Baltics sind hier unter der Führung der beiden Managing Directors Ricardas Jarmalavicius und Mark Eikner künftig zwanzig Einzelagenturen gebündelt, die zusammen einen Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro generieren. Insgesamt 250 Mitarbeiter bedienen zusammen das gesamte Leistungsspektrum von Kreation, PR, Digitalmarketing, Media und weiteren Kommunikationsdisziplinen. Zu den Kunden von Havas Baltics gehören Marken wie Hyundai, Samsung, Philip Morris, Mars, LIDL, Coca-Cola oder Estrella.

Yannick Bolloré, Chairman und CEO der Havas Group, kündigt man, man werde dem regionalen Management aus dem Netzwerk jegliche Unterstützung zukommen lassen. Insbesondere die Muttergesellschaft Vivendi biete den baltischen Teams mit ihren Angeboten wie Canal+ und Universal neue Möglichkeiten.

Havas ist in über hundert Ländern präsent und beschäftigt weltweit mehr als 20.000 Mitarbeiter.