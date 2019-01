%%%OneTwoSocial holt Neugeschäft bei Aloha Poke %%%

Das Gastro-Franchise Aloha Poke, in Deutschland bereits an sieben Standorten u.a. in München, Köln, Nürnberg und Frankfurt präsent, geht in die Offensive: Über die Social Media Kanäle Facebook und Instagram will das erst 2017 in München gegründete Unternehmen Bekanntheit und Reichweite steigern. Dafür engagierte Gründer Claus Kratzeisen die ortsansässige Agentur OneTwoSocial.



Hier verantwortet das Kreativteam von Agenturchef Helge Ruff neben der Content Creation auch die redaktionelle Betreuung der Social Media-Kanäle. Zudem gehört das Schalten der Ads auf den Kanälen zum Betreuungsumfang.

"Food bietet natürlich vor allem für Instagram ein riesiges Spielfeld", so Ruff. "Die trendigen Poke Bowls sind optisch absolut ansprechend und unter Food-Fans mega angesagt. Beste Voraussetzungen also, um mit passgenauen Contents für noch mehr Buzz für Aloha Poke zu sorgen."

OneTwoSocial arbeitet mit knapp 50 Social Media-Spezialisten für Unternehmen wie Kaufland, Gardena, KFC Deutschland oder HSE24.