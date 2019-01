%%%PHD baut die Zusammenarbeit mit Oatly aus %%%

In den USA arbeitet der schwedische Haferdrink-Hersteller Oatly schon seit 2017 mit der Omnicom-Tochter PHD zusammen - offenbar erfolgreich, denn nun gibt das Öko-Start-up aus Malmö weitere regionale Etats an die jeweiligen Niederlassungen der Netzwerkagentur, neben Großbritannien, Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Spanien und den Niederlanden unter anderem auch in Deutschland. Ab sofort zeichnet also die Düsseldorfer Dependance für Mediaplanung und -einkauf verantwortlich. "Mit Oatly dürfen wir einen spannenden Neukunden begrüßen, der mit seinem Produktportfolio eine sehr traditionelle Produkt-Kategorie aufrütteln wird", sagt Holger Thalheimer, CEO bei PHD Germany. Tatsächlich will Oatly in diesem Jahr auf dem deutschen Markt erstmals werblich aktiv werden - bisher hatte die angesagte Marke sich im Markt der Milchalternativen ohne große Kampagnen positioniert. Doch der Wettbewerb steigt, denn neben Marken wie beispielsweise Alnatura bringt der Handel zunehmend auch Eigenmarken ins boomende Segment.





"Wir sind eine spezielle Marke, die versucht, viele Dinge anders zu machen – und nebenbei auch schnell zu wachsen", erklärt Andreas Granath, Omni Channel Media Manager bei Oatly. "Entsprechend groß ist unser Anspruch und die Erwartungshaltung an unsere eigenen Mitarbeiter wie auch an unsere Agentur. Mit PHD haben wir einen Partner gefunden, von dem wir das Gefühl haben, dass er unsere Ziele verstanden hat. Zudem hat uns das skalierbare Setup überzeugt, welches uns helfen wird, künftig große und anspruchsvolle Kampagnen weltweit durchzuführen."





Auch die bisherige Kommunikationsstrategie der Love Brand sorgte in der Branche für Beifall - unter anderem im Jahresrückblick der Account Planning Group in new business: Hier kürte APG-Vorstand und Google-Managerin Susanne Liedtke Oatly zu ihrer Lieblingskampagne 2018 ( mehr lesen ).