%%%Etatgewinn: Motor Kommunikation entwickelt neuen Markenauftritt für Emma%%%

Die Berliner Agentur Motor Kommunikation holt Neugeschäft im brummenden Matratzenmarkt: Das Team um die geschäftsführenden Gesellschafter Volker Jensen (Beratung und Strategie) und Frederik Hofmann (Kreation) konnte sich im Pitch der Bettzeit GmbH durchsetzen und sicherte sich den Auftrag, eine neue Kommunikationsstrategie für die Marke Emma zu entwickeln. Emma ist einer der Top 3 Bed-in-a-Box-Anbieter Europas: 2018 generierte die Frankfurter Muttergesellschaft rund 79 Millionen Euro Umsatz – 140 Prozent mehr als im Vorjahr.

Schaut man auf die Kommunikation, bewege sich Emma in einem "einschläfernden Marktumfeld voller kaum unterscheidbarer Auftritte, dominiert von effizientem Performance-Marketing", so die Agentur. Jensen und Hofmann dagegen setzten klar auf Brand Identiy - und kamen beim neuen Kunden überzeugend an: "Motor hat eine klare Meinung zum Aufbau von Markenstrategien. Wir sind wiederum sehr erfolgreich im Bereich Performance-Marketing. Um den Kurs anzupassen, war echte Überzeugungsarbeit nötig", sagt Dennis Schmoltzi, Geschäftsführer und Mitgründer von Bettzeit. "Es geht weniger um schwarz und weiß - Performance-Marketing versus Marke. Es geht darum, diese Ansätze intelligent zu verbinden, denn eine starke Marke ist greifbar und bietet Orientierung", ergänzt sein Co-GF Philipp Burgtorf.

Zusammen mit Motor überarbeitete Bettzeit eine neue Positionierung für Emma - resultierend in ein neues Logo und den Claim "Don’t worry. Sleep happy." Auf dieser Basis entwickelte das Agneturteam Re-Branding, Packaging, POS-Auftritt sowie Website und Social Media-Präsenz.

Die Kampagne wird zunächst in Emmas Kernmärkten Großbritannien, Frankreich, Niederlande und Deutschland ausgerollt. Neben POS-Aktivitäten, Out of Home- und zahlreichen Online-Maßnahmen wird auch ein TV-Spot eingesetzt, die "Kern-Worries" der Zielgruppe behandelt: die unüberschaubare Auswahl an Matratzen-Anbietern und -Modellen beispielsweise, und die umständliche Suche nach der richtigen Matratze für unterschiedliche Schlaftypen. Produziert wurden die Filme von tempomedia, Berlin. Regie führte Nalle Sjöblad.

Emma ist ein weiterer wichtiger Etatgewinn für die Berliner Kreativen. Gerade hat das 16-köpfige Team für den TV-Kanal Comedy Central die '24h Kampagne' entwickelt.