dynamic commerce übernimmt blue frog concept

Agenturhochzeit in Oberfranken: Der E-Commerce-Spezialist dynamic commerce aus Kulmbach hat die Kreativagentur blue frog concept aus Marktredwitz übernommen. Beide Unternehmen haben in der Vergangenheit schon in vielen Projekten zusammengearbeitet. Nun will dynamic commerce-Inhaber Tobias Langmeyer kreative Marketingkommunikation als festen Leistungsbaustein ins Angebot seiner Agentur integrieren. Mit der Unterstützung des neuen Teams will er den Umsatz im laufenden Jahr um 25 Prozent steigern.

Geleitet wird die neue Agentur-Sparte von der bisherigen blue frog-Geschäftsführerin Wiktoria Kleindienst, die das Unternehmen im Jahr 2013 gegründet hatte. Schon in der Vergangenheit sei in der Zusammenarbeit "eine einzigartige Symbiose aus kreativen Ansätzen und technologischen Möglichkeiten" entstanden, erklärt Langmeyer. "Die Übernahme war ein logischer Schritt, um zukünftig noch mehr Kreativität und Geschwindigkeit zu bieten."

Die 2010 gegründete dynamic commerce GmbH bietet nun neben eigener Webshop-Software das komplette Digitalpaket von Konzeption, Entwicklung, Design, Medienproduktion bis zum Online-Marketing für professionelle Websites und Webshops. Aktuell arbeitet das rund 50-köpfige Team für über 200 mittelständische Unternehmen aus ganz Europa.