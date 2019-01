%%%Raikeschwertner trommelt für Siemens Gamesa %%%

Die Hamburger Kommunikationsagentur Raikeschwertner gewinnt einen neun Kunden aus dem Windenergiebereich: Nach dem Zusammenschluss von Siemens Wind Power und der spanischen Gamesa entstand Anfang 2017 mit Siemens Gamesa Renewable Energy ein neues Unternehmen der Windenergiebranche. Nun gilt es für das Team Energie und Umwelt unter Leitung von Almuth Stammen den Neukunden in der deutschen Unternehmenskommunikation zu unterstützen.

Mit einer installierten Leistung von 89 GW in über 90 Ländern steht Siemens Gamesa nach eigenen Angaben für innovative und hochwertige On- und Offshore-Windkraftanlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Serviceleistungen und forscht an Speicherprojekten, wie dem elektrothermischen Energiespeicher (ETES) im Hamburger Hafen.

Raikeschwertner berät Siemens Gamesa Renewable Energy Deutschland seit dem vergangenen Jahr bei der Medienarbeit im deutschen Markt und der Kommunikationsstrategie. Der Fokus liegt auf der Positionierung der Geschäftsführung in Deutschland, einer kontinuierlichen Steigerung der Medienpräsenz sowie der Kommunikation neuer Produkte und Innovationen.

Der Branchenfokus der Agentur liegt auf den Bereichen Energie und Umwelt, Immobilien und Infrastruktur, Tourismuswirtschaft und Maritime Wirtschaft. Geschäftsführende Gesellschafter sind Wolfgang Raike und Alexander Schwertner. Die Agentur ging im November 2013 aus der seit 2001 bestehenden Raike Kommunikation GmbH hervor.