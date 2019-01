%%%My Media Group steigt bei Peak Ace ein%%%

Die französische My Media Group steigt in den deutschen Markt ein: Mit einer 51-prozentigen Beteiligung an der Berliner Performance-Marketing-Agentur Peak Ace treibt die 2004 gegründete netzwerkunabhängige Media-Agentur ihre internationale Expansion voran.

My Media zählt zu den größten Performance-Marketing-Agentur Frankreichs; bei den Pure Playern der Digitalwirtschaft hat sie nach eigenen Angaben einen Marktanteil von 40 Prozent. Zu den Referenzen gehören Trivago, Groupon, Just Eat oder Vistaprint. Insgesamt betreuen die rund 130 Mitarbeiter über 500 Kunden und ein Mediavolumen von jährlich mehr als einer Milliarde Euro.

In den letzten Jahren hat My Media im heimischen Markt verschiedene Agenturen zugekauft, so zum Beispiel Libre et Change, Synodiance oder Pygmalion Media. Nun baut sie ihre internationale Präsenz mit der Mehrheitsübernahme bei Peak Ace weiter aus: Das 2007 gegründete Unternehmen beschäftigt ein 110-köpfiges Team aus über 20 Nationen. Auf der Kundenliste stehen Unternehmen wie Airbnb, Sephora, den TÜV Süd, die Otto Gruppe oder A&O Hotels and Hostels; Peak Ace kann verschiedene ausgezeichnete Arbeiten vorweisen - u.a. beim European Search Award und einen Grand Prix bei den Drum Search Awards.

Mit seiner Performance-Marketing-Expertise ergänzt Peak Ace die fünf Unternehmen der Agenturgruppe, die jeweils Spezialdisziplinen abdecken. Dazu gehören aktuell neben My Media und der Direct Response TV-Agentur RoiK die Kreativagentur Eggs, Search Foresight (SEO) und die lokale Media-Agentur GeoVista.

Über den Schritt unter das neue Dach sagt Bastian Grimm, CEO und Director Organic Search bei Peak Ace: "Wir freuen uns sehr, jetzt ein Teil der My Media Group zu sein, ein Team extrem talentierter und von uns sehr geschätzter Unternehmer, dem es gelungen ist, eine herausragende Firmengruppe aufzubauen. Wir alle teilen die große Leidenschaft, bestmögliche Ergebnisse für unsere Kunden zu liefern – ganz nach unserem eigenen Leitmotiv: Delivering Performance!"