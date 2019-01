%%%Havas-Tochter Fuel präsentiert Erstling für BMW i Motorsport%%%



BMW i Motorsport und Fuel inszenieren u.a. auf Out-of-Home-Plakaten den Einstieg des Autobauers in die Formel E (Foto: Fuel)

Nachdem die Münchner Havas-Tochter Fuel im vergangenen Jahr den Etat von BMW Motorsport gewann, legt sie nun erste Ergebnisse vor: unter dem Kampagnentitel '#RacingBeyond' kündigt der Autobauer aus der bayrischen Landeshauptstadt seinen Einstieg in die erste vollelektrische Straßenweltmeisterschaft für Formelfahrzeuge, die ABB FIA Formula E Championship, an. Der von Fuel gestaltete Markenauftritt rund um BMW i Motorsport und den neuen, vollelektrischen BMW iFE.18 wird sowohl online als auch offline präsentiert.



Neu ist dabei etwa die erstmalige Etablierung des übergreifenden Kampagnenelements der 'Spirit Marks' – ein bläulicher Energienebel mit einem Grid aus elektrischen Connectivity-Linien, der aus den Boliden entspringt. Die 'Spirit Marks' sollen dabei Elektrizität, Future Mobility und Innovation symbolisieren. Aber auch der gemeinsam mit Mackevision realisierte Teaser Film für '#RacingBeyond' will den Charakter des neuen Motorsportbereichs transportieren, der den Rennsport von der klassischen Strecke direkt in die Innenstadt holt. Die Kampagne '#RacingBeyond' wird die gesamte Formel E Saison laufen und auf sämtlichen digitalen Kanälen (Website, Facebook, Instagram, YouTube, Banner) großflächig ausgerollt sowie durch OOH via Blow-Ups, Print-Anzeigen und direktem Branding an den Rennstrecken beworben.

"#RacingBeyond leitet eine neue Ära ein – ein neuer Markenauftritt für einen neuen Motorsport-Bereich, den BMW i Motorsport nun besetzt. Ein Markenauftritt, der Elektromobilität im urbanen Raum aber auch pures Rennsportfeeling vereint und simultan den Einstieg in die Formel E den Fans bekannt macht", erklärt Nicolas Becker, Geschäftsführer Kreation Fuel Germany. "Wenn eine faszinierende Marke wie BMW in eine faszinierende Rennserie wie die Formel E einsteigt, dann kann man als Kreativagentur nur stolz sein, diesen Schritt begleiten und gestalten zu dürfen." Bei Fuel sind neben Becker und seinem GF-Kollegen Kris Vilhelmsson, Beratung, auch die beiden Account Directors Konstantin Goczol und Nina Diethelm sowie die Creative Directors Michael Schöpf und Walter Ziegler zuständig für BMW Motorsport. Die Regie zum Kampagnenfilm lag bei Falk Poetz und als Produktionspartner Film war Redpinata an Bord.