%%%metapeople firmiert künftig als Artefact Germany%%%



Die Geschäftsführung von Artefact Germany besteht aus (v.l.) Jan Brockmann (Managing Director), Meike Specht (Managing Director) und Julius Ewig (CEO DACH) (Foto: Artefact)

Die Duisburger Digital Marketing-Agentur metapeople firmiert ab dem 31.01.2019 unter dem Namen Artefact Germany GmbH. Der neue Name soll eine strategische Neuausrichtung symbolisieren, bei der Automatisierungstechnologien und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in den Fokus rücken. Zugleich hat die Agentur ihre Consulting Unit ausgebaut. Die Duisburger gehören bereits seit 2017 zur internationalen Unternehmensgruppe Artefact mit Sitz in Paris.

"Das Digital Marketing verändert sich, die gesamte Branche befindet sich im Wandel: Mehr denn je ist ein datengestützter Ansatz Voraussetzung dafür, auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben", erklärt Julius Ewig, CEO Artefact DACH. Im vergangenen Jahr habe die Agentur darauf reagiert und die neue Markenstrategie in allen Unternehmensbereichen umgesetzt. Das Rebranding stelle nun den nächsten konsequenten Schritt der Neuausrichtung unter globaler Marke dar. "Egal in welchem Markt unsere Kunden mit uns aktiv sind, sie können sich weltweit auf einheitliche Leistungen und Services verlassen. Hier bilden wir einen klaren Gegenpol zum oft undurchsichtigen Geflecht der Medianetzwerke. Wir wollen unseren Kunden die maximale Transparenz bieten und das auf internationaler Ebene."

Das aktuelle Angebot von Artefact steht auf drei Säulen: Marketing, Consulting und Technologien. Das Kerngeschäft in Deutschland besteht im Digital Marketing sowie einer Spezialisierung auf Adtech-Aktivierung. Teil des erweiterten Leistungsportfolios ist der Ausbau bestehender Consulting Services in allen Teilbereichen des Digitalmarketings. Für den deutschen Markt wurden in diesem Zuge neue Technologien ausgerollt, mit denen Kunden die Potenziale eines datenzentrierten Digital Marketings ausschöpfen können. Die Artefact-Gruppe investiert einen großen Teil des Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung. Weltweit verfügt sie über mehr als 25 Niederlassungen, in denen über 1.000 Marketing-Experten arbeiten. Artefact, gegründet von Guillaume de Roquemaurel, Vincent Luciani und Philippe Rolet, verzeichnet seit seiner Gründung im Jahr 2015 ein stetiges Wachstum und fusionierte 2017 mit der französischen Digital Marketing-Agentur NetBooster Group.