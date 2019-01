%%%Best Cars 2019: VW räumt die meisten Preise ab, Audi liegt bei "guter Werbung" vorn %%%

Zum 43. Mal hat 'Auto Motor und Sport' zum Voting eingeladen: 105.062 Leser gaben ihre Stimme ab und wählten unter 385 Modellen in 11 Kategorien ihre Favoriten. Im Gesamtergebnis kann VW seine Spitzenstellung behaupten und gewinnt mit vier Trophäen erneut so viele Kategorien wie keine andere Marke. Bei der Frage, welche Marke im Trend liegt, haben jedoch BMW und Mercedes die Nase vorne: Beide teilen sich Platz 1 mit 73 Prozent, auf dem dritten Platz folgt Porsche mit 64 Prozent.

Die bekannteste Marke bleibt Mercedes (87%), im Beliebtheitsranking bleibt BMW an erster Stelle.

Abgefragt wird bei Best Cars regelmäßig auch, wer nach Ansicht der Leser "gute Werbung macht". Hier konnte Audi mit 32 Prozent der Stimmen an Vorjahressieger Mercedes (27 Prozent) vorbeiziehen.

Die Best Cars-Awards werden am heutigen 31. Januar 2019 im Rahmen einer festlichen Siegerehrung in Stuttgart verliehen. Die ausführlichen Ergebnisse stellt die Motor Presse Stuttgart ihren Geschäftspartnern in einer detaillierten Studie zur Verfügung.

