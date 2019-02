%%%So inszeniert sich Mercedes-Benz zum Super Bowl%%%



Mercedes-Benz lanciert mit dem neuen System MBUX Möglichkeiten zur Sprachführung innerhalb des Infotainment-Systems - die passende Kampagne ist zum Super Bowl zu sehen (Foto: Mercedes-Benz)

Pünktlich zum großen Finale im American Football, das am 3. Februar 2019 im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta (Georgia, USA) stattfindet, bringt die Daimler-Marke ein Gedankenspiel ins Fernsehen: Wie würde es sich anfühlen, wenn man die Welt um sich herum per Sprachbefehl steuern könnte? Im Mittelpunkt des 60 Sekunden langen Films 'Say the Word' steht der Besitzer einer A-Klasse, der genau das auf seiner Fahrt durch die Stadt mit Hilfe von Mercedes-Benz User Experience (MBUX) erlebt. Dabei beeinflusst er aktuelle Sportergebnisse, Geldautomaten und das Schicksal bekannter Popmusikgrößen. Die Hauptrolle im TV-Spot spielt der Hip-Hop Star, Schauspieler und mehrfache Grammy-Gewinner Ludacris aus Atlanta. In weiteren Rollen sind der Golfer und PGA-Champion Rickie Fowler sowie verschiedene Filmikonen und Fernsehlegenden wie Lassie zu sehen.

Verantwortlich für Idee, Konzept und Umsetzung von 'Say the Word' ist die Mercedes-Benz Kreativ-Agentur für den nordamerikanischen Markt, Merkley+Partners aus New York. Der Film ist Teil einer integrierten Marketingkampagne mit Social Media-Aktivitäten, Printanzeigen und HF-Werbung. Neben des TV-Spots wird auch ein Film zur Aktivierung eingesetzt, der 'Atlanta City' vorstellt.

Der TV-Spot gibt den Startschuss zur Markteinführung der neuen A-Klasse in den USA mit MBUX. Das Infotainment-System basiert auf Technologie mit künstlicher Intelligenz und einem intuitiven Bedienkonzept. MBUX kombiniert natürliche Sprach- und Bewegungserkennung. Die erste öffentliche Präsentation der A-Klasse findet am 3. Februar 2019 während des großen American Football Finales im Mercedes-Benz Stadium Atlanta statt.

"Wenn ganz Amerika gespannt auf das Mercedes-Benz Stadium schaut, lassen wir uns diese Chance natürlich nicht entgehen. Es gibt wohl keinen besseren Anlass, um den Start unserer neuen A-Klasse in den USA zu feiern", so Bettina Fetzer, Marketingchefin Mercedes-Benz Cars. "Mein Team präsentiert in dem Spot eines der coolsten Features der neuen A-Klasse: die natürliche und intuitive Sprachsteuerung vieler Funktionen des Autos, indem man einfach 'Hey Mercedes' sagt."

