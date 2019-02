%%%Generationswechsel: Dr. Haffa & Partner beruft Sebastian Pauls zum Geschäftsführer %%%



Neue Gesellschafter-Runde bei Dr. Haffa & Partner (vl.): Sebastian Pauls, Dr. Annegret Haffa und Dr. Horst Höfflin (Foto: Dr. Haffa & Partner)

Die Münchner Kommunikationsagentur Dr. Haffa & Partner vollzieht einen Generationswechsel: Seit 1. Januar 2019 zeichnet Sebastian Pauls, 50, als Geschäftsführer verantwortlich. Er hat auch Anteile an der Agentur erworben. Er übernimmt die Verantwortung für das operative Geschäft und die strategische Weiterentwicklung der auf IT- und Technologie-Unternehmen spezialisierten Agentur. Die beiden Gründer bleiben weiterhin Geschäftsführer: Dr. Annegret Haffa leitet jetzt gemeinsam mit Sebastian Pauls die Agentur, Dr. Horst Höfflin steht ihnen als Senior Advisor außerhalb des operativen Geschäfts zur Seite. Pauls ist Literatur- und Politikwissenschaftler und war vor seinem Wechsel in die B2B-Kommunikation als Journalist tätig. Er ist seit 20 Jahren bei Dr. Haffa & Partner tätig und seit 2011 Mitglied der Geschäftsführung.

"Den Generationswechsel zu realisieren, ist für Gründer und Inhaber keine leichte Aufgabe; sie muss sorgfältig vorbereitet und geplant werden", meint Dr. Annegret Haffa. "Mit Sebastian Pauls haben wir einen Nachfolger gefunden, der die Entwicklung der Agentur schon in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgeprägt hat, der unsere Kunden und den Markt kennt und der eine klare Vorstellung davon hat, wie B2B-Kommunikation heute und in Zukunft funktioniert."

Aufgabe von Pauls ist es, das Prinzip der stetigen Innovation fortzusetzen, dem sich Dr. Haffa & Partner seit über 30 Jahren widmet. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf integrierter Kommunikation. In den vergangenen Jahren konnte Dr. Haffa & Partner den Anteil des Digital-Geschäfts am Umsatz bereits steigern.

"Neben Wachstum und Erfolg liegt mir die Pflege der Arbeitgeber-Marke am Herzen, damit Dr. Haffa & Partner auch in Zukunft eine beliebte Anlaufstelle für PR-Talente bleibt – vom Trainee bis zum Seniorberater", erklärt Sebastian Pauls. "Ich möchte, dass die Mitarbeiter gerne bei Dr. Haffa & Partner arbeiten, weil es ihnen Spaß macht, weil sie sich weiterentwickeln können und die Arbeit anspruchsvoll ist. All das kommt auch unseren Kunden zugute, die das Know-how der Mitarbeiter schätzen und ihre Freude an der Arbeit spüren. Wir tun viel dafür, dass das so ist: Jeder Mitarbeiter kann und soll bei uns seine persönlichen und beruflichen Ziele in Einklang bringen. Zwei zehnjährige Jubiläen allein im vergangenen Jahr sprechen dafür, dass wir hier einiges richtig machen. Wir können unseren Kunden eine Berater-Kontinuität bieten, die in der Branche ihresgleichen sucht."

Darüber hinaus will Pauls noch mehr Technologie-Unternehmen außerhalb der IT als Kunden für die Agentur gewinnen. "Wir kommen immer dann ins Spiel, wenn es darum geht, technisch komplexe Themen für komplexe Märkte aufzubereiten", erklärt er. "Mit diesem Können haben wir beispielsweise TÜV SÜD und andere namhafte Technologie-Unternehmen überzeugt, bei denen es nicht unmittelbar um IT geht, sondern um anspruchsvolle technische Themen, die man in der Tiefe erfassen muss, um sie zielgruppengerecht in Szene zu setzen."