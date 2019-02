%%%David + Martin, Castenow und Hirschen gewinnen bei Politikawards%%%



Die Kreativen von David + Martin nahmen gemeinsam mit Wahlkampfberater Matthias Riegel (2. v.l.), Spitzenkandidatin Katharina Schulze (m. mit Preis) und weiteren Vertretern der bayerischen Grünen den Politikaward entgegen (Foto: Lena Giovanazzi)

Die Preisträger der Politikawards, die vom Fachmagazin politik&kommunikation vergeben werden, stehen fest: In der Kategorie 'Politische Kampagne' kann sich die Münchner Kreativagentur David + Martin freuen. Sie wurden für die Wahlkampf-Kampagne der Grünen zur Bayerischen Landtagswahl ausgezeichnet. Im Vorjahr ging der Preis an die Agentur Heimat, Berlin und die FDP für die Kampagne zur Bundestagswahl.

Der Award für die beste gesellschaftliche Kampagne ging an Generalzolldirektion und Zum goldenen Hirschen Stuttgart für 'Dein Talent im Einsatz 2.0'. Als beste Kampagne von Bund, Ländern und Gemeinden wurden das Bundesverteidigungsministerium und die Agentur Castenow Communications für die Recruiting-Serie 'Mali' ausgezeichnet. Den Politikaward 2018 in der Kategorie 'Kampagne von Unternehmen und Verbänden' erhielt die Frankfurter Buchmesse zusammen mit Ballhaus West für das Aktionsbündnis 'On the same Page' zur Bekräftigung der Menschenrechte.

Preisträger in der Kategorie 'Kampagne mit kleinem Budget' sind MdL Karl Freller, Vizepräsident des bayerischen Landtags, und Lightkid TV- und Filmproduktion mit Sitz in München. Die DAK Gesundheit nimmt für den Award in der Kategorie 'Digital Public Affairs' mit nach Hause. Als beste disruptive Kampagne wurde die Bürgerbeteiligungsplattform 'MeinAugustusburg.de' der Stadt Augustusburg geehrt.

Die Parteivorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock und Robert Habeck, sind 'Politiker des Jahres'. Franziska Giffey (SPD), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, wurde als 'Aufsteigerin des Jahres' geehrt und die frühere Bundesministerin Gerda Hasselfeldt erhielt den Politikaward in der Kategorie 'Lebenswerk'.

Die Preisverleihung fand am Mittwoch, 30. Januar 2019, vor mehr als 700 geladenen Gästen aus Politik, Medien und Wirtschaft in Berlin statt.