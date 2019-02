%%%Media Partisans erhält neue Doppelspitze%%%



Joana Cidade und Björn Wendler sind die neue Doppelspitze der Funke-Tochter Media Partisans (Foto: Media Partisans)

Die Funke-Tochter Media Partisans steht unter neuer Leitung: Joana Cidade und Björn Wendler fungieren als neue Doppelspitze des Social Media-Publishers mit Sitz in Potsdam. Damit lösen sie die beiden Gründer und bisherigen Geschäftsführer Peter Schilling und Michael Glöß ab. Beide bleiben am Unternehmen beteiligt und sind weiterhin in einer beratenden Funktion tätig.

Funke ist seit 2016 an Media Partisans beteiligt. Zu den Angeboten gehören unter anderem die Food-Plattform 'Leckerschmecker' oder das LifeHack-Portal 'Geniale Tricks'. In Deutschland haben die Portale der Media Partisans rund 11 Millionen Abonnenten, weltweit rund 75 Millionen.

Joana Cidade ist bereits seit drei Jahren bei Media Partisans. Die 33-Jährige Brasilianerin zeichnete zuletzt Head of Content verantwortlich und wird diesen Bereich auch weiterhin betreuen. Björn Wendler ist als Geschäftsführer zuständig für die Business-Abteilung, die unter anderem Sales, Financial und HR umfasst. Der 39-Jährige kommt vom Berliner Marketing Netzwerk belboon, wo er seit 2016 als Geschäftsführer verantwortlich zeichnete. Außerdem war er Geschäftsführer des Werbevermarkters madvertise media.



Neben ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen werden Joana Cidada und Björn Wendler gemeinsam den Bereich Product & Innovation betreuen.