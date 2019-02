%%%TLGG baut Strategie-Kompetenz mit neuer Unit aus %%%

Die Berliner Agentur TLGG will den Bereich der strategischen Beratung verstärken und gründet dafür eine eigenständige Abteilung: Das sogenannte Strategy Department soll allen Projekten der Agentur zuarbeiten, aber gleichzeitig auch eigene Strategieprojekte betreuen. Head of Strategy wird Nicolas Dierking, der bisher eine der Business Units geleitet hat. "Unsere Mission als Agentur geht längst über die digitale Markenkommunikation hinaus", erklärt er. Die zunehmende Fülle an Touchpoints, Anlässen und Kanälen sorge für eine immer höhere Komplexität, die das neue Strategy Department durch enge Abstimmung, gezielten Wissensaufbau und die kontrollierte Entwicklung von Methoden und Standards beherrschbar machen soll.

Die vor zehn Jahren als Social Media-Spezialist gegründete Agentur beschäftigt in Berlin heute 190 Mitarbeiter. TLGG arbeitet für Marken wie Swisscom, Astra und die Deutsche Bahn. 2015 schlüpfte die Agentur unter das Dach des Omnicom Netzwerks. Die Führung liegt weiterhin bei den drei Gründern Christoph Bornschein, Fränzi Kühne und Boontham Temaismithi.

Letzterer erklärt zum neuen Strategy Department: "Die Bündelung unserer strategischen Kapazitäten vereinfacht strukturierte Innovationsprozesse und Wissensaufbau und stärkt damit auch unsere Kreativdisziplinen."

Für Dierkings Nachfolge in der Business Unit holten die TLGGs einen alten Weggefährten zurück: Hannes Gärtner, der bereits von 2013 bis 2015 Teil des Teams war, kehrt von C3 zurück. Er hatte zuletzt für die Content-Marketing-Spezialisten den Standort Prag mit aufgebaut.