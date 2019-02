%%%antoni garage und Mercedes-Benz launchen Kampagne für B-Klasse%%%



Im Mittelpunkt des einminütigen TV-Spots steht ein Universitätsprofessor, der seinen kleinen Enkel mit zur Arbeit nimmt (Foto: Mercedes-Benz)

Im 21. Jahrhundert muss sich niemand für etwas rechtfertigen: Mit dieser Haltung und dem Claim 'Justify nothing' startet die Kampagne von Mercedes-Benz Lead-Agentur antoni garage für die neue B-Klasse. Herzstück ist ein TV-Spot, in dessen Mittelpunkt ein Universitäts-Professor steht, der seinen Enkel mit zur Arbeit nimmt und mit ihm in einer B-Klasse durch die Stadt fährt. Abends blickt der Großvater zurück auf das Erlebte und die Impressionen des Tages verbinden sich mit Bildern aus der Beziehung zu seiner Tochter. Er kommt zu der Erkenntnis, dass sich im 21. Jahrhundert niemand rechtfertigen muss – weder für Entscheidungen, noch die eigene Lebensgestaltung.

In Deutschland läuft die Kampagne unter 'Für alles, was kommt'.



Für die Kreation der Filme zeichnet das Londoner Regieduo D.A.R.Y.L. verantwortlich. Die Hauptrolle des Professors spielt der irische Theater- und Film-Schauspieler David Wilmot, der in der nächsten Staffel der Serie 'The Crown' zu sehen sein wird.



Der einminütige TV-Spot wird auch im Kino laufen. Darüber hinaus gibt es eine zweiminütige Langversion, die auf dem B-Klasse Webhub sowie auf YouTube zu sehen ist. Zusätzlich gibt es drei Produkt-TVCs als 30-Sekünder mit verschiedenen Themenschwerpunkten: Sicherheit, MBUX (Mercedes-Benz User Experience) und Praktikabilität. Ein Webspecial mit den Produktfilmen, zusätzliche Snippets sowie Printmotive runden das Maßnahmenpaket ab.



"Die Kampagne zeigt, warum die neue B-Klasse der ideale Wegbegleiter für verschiedenste Zielgruppen ist", so Mercedes-Benz Cars-Marketingchefin Bettina Fetzer. "Mit dem neuen Fahrzeug wollen wir auch gezielt junge Familien ansprechen. Deswegen war es meiner Mannschaft wichtig, sie als perfekten Begleiter für jeden Lebensabschnitt und jede Lebenssituation zu positionieren."