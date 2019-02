%%%nexum entwickelt neuen Webauftritt für Compo %%%

Blühende Geschäfte bei der nexum AG: Die Digitalagentur mit Hauptsitz in Köln hat den Webauftritt von Compo relauncht. Der Münsteraner Anbieter von Markenartikeln für Pflanzen in Haus und Garten will im Netz stärker auch jüngere Zielgruppen ansprechen. Dafür setzt Compo auf eine neue Markenpositionierung: weg von der reinen Produktdarstellung hin zum Content-Marketing-Ansatz, der Nutzern wichtige Tricks und Tipps rund um das Gärtnern bietet.

"Der Website Relaunch ist ein wichtiger Teil der Neuausrichtung unserer Marke. Das modernere Look-and-feel folgt dem neuen Corporate Design und soll vor allem jüngere, bislang noch unerfahrenere Zielgruppen ansprechen. Mit nützlichen Artikeln und praktischen Tipps möchten wir Hilfestellung beim Gärtnern bieten und so unser Expertenwissen weitergeben", erklärt Compo-CEO Stephan Engster.

Zeitgemäß sind nicht nur Content und Design, sondern auch die technische Umsetzung der Website, die auf Basis von Magnolia als Multisite- und Multilanguage-Seite konzipiert wurde. Sie folgt dem Headless-CMS-Ansatz: Dabei sind Inhalte und Ansicht voneinander getrennt und der Content kann bequem über ein einziges Repository verwaltet und auf unterschiedlichen Kanälen wie Webseiten oder Apps ausgespielt werden.

Nach dem Launch der deutsche Site ist jetzt der sukzessive Roll-out für über weitere 20 Länderseiten geplant