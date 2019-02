%%%Männer im Marketingfokus: dm startet Content- und Shoppingplattform Seinz.com%%%



Die Männer-Marke Seinz wird in 2.000 dm-Märkten ausgerollt (Bild: dm)

Die Drogeriemarktkette dm geht im boomenden Männerkosmetik-Markt mit ihrer neuen Eigenmarke Seinz in die Offensive: In den rund 2000 Drogeriemärkten des Filialisten bekommen die Herren der Schöpfung ab 9. März 2019 ihr eigenes Regal mit Pflege-, Styling- und Rasurprodukten, und auch online können sich Männer bald auf ihrer eigenen Plattform tummeln: Unter der Marke Seinz.com laucht dm einen neuen Shop, in dem ein Experten-Team Pflegetipps und Inspirationen aus den Bereichen Beauty, Styling und Lifestyle liefert.

"Auch Männer beschäftigen sich heute viel stärker mit dem Thema Pflege und Schönheit. Wir möchten Männern den Einkauf in unseren Märkten so angenehm wie möglich gestalten und ihnen neben der Produktvielfalt auch Inspirationen und Anregung bieten", erklärt dm-Geschäftsführer Christoph Werner. "Online stehen die Produkte und viele hilfreiche Tipps und Informationen dann rund um die Uhr zur Verfügung."

Zum Dienstleisterpool von dm gehören neben der Hamburger Agentur Schipper Company auch oddity in Stuttgart und Edelweiß72, eine Agenturtochter der Mediengruppe Oberfranken.