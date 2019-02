%%%OMD baut das Führungsteam aus%%%

Mit drei erfahrenen Strategie-, Daten- und Technologie-Spezialisten verstärkt die Omnicom-Tochter OMD ihr Management: Von der GroupM kommt Klaus Stinnertz; der diplomierte Politikwissenschaftler übernimmt als Managing Partner und Mitglied der Geschäftsleitung mit Prokura die Leitung der Insight Planning-Unit am Standort Düsseldorf. Stinnertz hatte zuletzt bei [m]Science die zentrale Forschungs-Unit der GroupM-Agenturen mit aufgebaut.

Neu im Insight Planning-Team ist auch Peter Steffens: Der diplomierte Medien- und Marketingwissenschaftler soll als Director Data & Tech klassische Strategieberatung mit den Möglichkeiten des digitalen Marketings verknüpfen. Steffens war zuvor bei Crossmedia als Gruppenleiter im Bereich Programmatic Advertising tätig.

Dritter Neuzugang ist Thorsten Decker, zuletzt Managing Partner bei Mediacom. Bei OMD Germany soll er als Executive Strategy Director das Neugeschäft weiter stärken und den Bereich Strategie ausbauen.



OMD Germany beschäftigt unter der Führung von CEO Oliver Stroh über 800 Mitarbeiter an den vier Standorten Düsseldorf, Hamburg, München und Berlin.

"Mediaagenturen stehen heute mehr als je zuvor vor der Herausforderung, einen zunehmend vielfältigen als auch gleichzeitig komplexer werdenden Markt im Blick zu behalten – und Kunden in diesem effizient und nachhaltig zu beraten", so Stroh, CEO OMD Germany. "Mit gleich drei Neuzugängen in mehreren strategisch wichtigen Bereichen können wir die Qualität unseres Beratungsangebots noch besser mit unseren hochqualifizierten und visionär denkenden Mitarbeitern verbinden."