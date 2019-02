%%%PUK und Patrick Lange sind für Audi sportlich unterwegs%%%



Spitzensportler Patrick Lange zeigt sich im neuen Audi-Spot sportlich - wie der Audi TT RS(Foto: Audi)

Die Hamburger Kreativen von Philipp und Keuntje (PUK) holten für einen neuen internationalen Spot für den Audi TT RS den zweimalige Ironman World Champion Patrick Lange als Testimonial vor die Kamera. Jan-Sievert Krause, Executive Creative Director bei PUK, erklärt: "Der Audi TT RS und Patrick Lange haben einiges gemeinsam. Es sind beides Spitzensportler: sie haben außergewöhnlich viel Kraft, enorme Ausdauer und vor allem die nötige Technik, um das Ganze auf die Straße zu bringen."

Lange ist in dem Film beim Schwimmen, Radfahren und Laufen zu sehen. Ein Sprecher aus dem Off fragt, welche Fähigkeiten notwendig sind, um ein wahrer Champion zu sein. Die Antwort liefert der Clip: Es ist nicht die Stärke, die Schnelligkeit oder die Ausdauer – ein wahrer Champion kombiniert alle Fähigkeiten. So lautet auch der Claim: 'All is all you need.'

Der Spot läuft als 80-Sekünder auf der Audi Website und dem Audi YouTube-Channel. Produziert wurde er von Sixtyseven Pictures, Regie führte Daniel Michaelis. Bei Audi zeichnen Michael Finke, Head of Marketing and Communications, und Jutta Hobmaier, Marketing / Communication, verantwortlich.