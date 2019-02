%%%Etatgewinn: Preuss und Preuss entwickelt #MovingSpa für möve %%%

Kommt jetzt nach der Streetfood- die Street-Spa-Welle? Das Mini-Wellness-Mobil #MovingSpa, die das Berliner Kreativteam von Preuss und Preuss für ihren Neukunden möve durch die Hauptstadt rollen ließen, sorgte in der Blogosphäre jedenfalls schon mal für Resonanz. Im Sommer letzten Jahres hatte die Agentur den Etat des traditionsreichen Frottierwarenherstellers aus dem sächsischen Großschönau gewonnen; #MovingSpa ist das erste Projekt in der Zusammenarbeit.

Preuss und Preuss ließ dafür in Österreich ein mobiles, mit Solarzellen auf dem Dach nachhaltig konzipiertes Studio bauen. Eine Berliner Spezialistin kümmerte sich um die Innenausstattung, bei der die möve-Produkte auf minimalem Raum ansprechend präsentiert werden mussten.

In Kooperation mit dem Naturkosmetikhersteller Dr. Hauschka konnten sich Berlinerinnen an insgesamt sechs Standorten in Mitte, Kreuzberg und Charlottenburg bei Handmassagen und einer Tasse Tee entspannen und mit nachhaltigem Make-up verschönern lassen. Zusammen mit den geladenen Influencerinnen generierten sie insgesamt über eine halbe Million Kontakte in den sozialen Medien. "Gerade in unserer schnelllebigen Zeit ist Entschleunigung ein immer größer werdendes Thema", erklärt Beratungschefin Nina Preuss zu dem Pop-up-Projekt. "In Kombination mit dem Augenmerk auf Nachhaltigkeit haben wir mit dem #MovingSpa eine einmalige Aktion geschaffen, die gekonnt den heutigen Zeitgeist trifft. So kommunizierten wir die Werte von möve auf noch nie gesehene Weise und holten die Leute wortwörtlich da ab, wo sie Entspannung am besten gebrauchen können – auf den hektischen Straßen des vorweihnachtlichen Berlins."

Die Frottana-Textil GmbH & Co. KG ist nach dem Gewinn des Etats von Mercedes-Benz Vans (mehr lesen bei nb), der im November kommuniziert wurde, ein weiteres Neugeschäft für die in Berlin und Stuttgart ansässige Agentur. Aktuell arbeiten an beiden Standorten ein insgesamt 25-köpfiges Team für Kunden wie das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, den Deutschen Sparkassen- und Giroverband, das Institut Français und das Jüdische Museum Berlin.