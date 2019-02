%%%Etatgewinn: Zeichen & Wunder schärft Markenauftritt der Uni Augsburg%%%



Das neue Corporate Design der Uni Augsburg ist bereits in Printbroschüren zu sehen (Foto: Zeichen & Wunder)

Damit die Studiengänge BWL und VWL an der Universität Augsburg im Wettbewerb um die klügsten Köpfe attraktiv bleiben, hat die Münchner Agentur Zeichen & Wunder den Markenauftritt der Wissenschaftlichen Fakultät überarbeitet. Zur Stärkung und Differenzierung der Marke nach innen und außen und zur gezielteren Ansprache der Zielgruppe entwickelten die Brand-Strategen ein neues Set aus Leitidee, Claim und Erscheinungsbild. Das Corporate Design ist nun auf der Website, in Printbroschüren und in sozialen Medien wie Facebook, YouTube, LinkedIn und Xing zu sehen.