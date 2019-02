%%%Londoner Modehaus Boden vergibt Media-Etat an Carat%%%

Die Wiesbadener Agentur Carat ist ab sofort für den deutschen Media-Etat der Londoner Fashion Brand Boden zuständig. Die Vergabe erfolgte nach einem Pitch. Carat übernimmt künftig die Beratung, Planung und den Einkauf für klassische wie digitale Medien.



Ziel der Zusammenarbeit ist, die Markenbekanntheit und Präsenz Bodens in Deutschland auszubauen. Dafür soll Carat die digitale Marketing-Strategie neu ausrichten. Darüber hinaus sind Brand Awareness-Kampagnen geplant.

Weitere Unterstützung aus dem Dentsu Aegis-Network bekommt Boden von den Spezialagenturen MKGT, explido iProspect und Amnet. Sie zeichnen für die Bereiche Lifestyle Events und Digital Performance verantwortlich.



Boden wurde 1991 durch Creative Director Johnnie Boden gegründet. Die Marke zählt aktuell über 1,5 Millionen Kunden weltweit. 2017 wurde der erste Flagship Store in London eröffnet. Mittlerweile sind Boden Fashion und Accessoires per Katalog in UK, USA, Deutschland, Frankreich, Australien und Österreich bestellbar und auch online erhältlich, beispielsweise bei Zalando Deutschland und im Online-Handel in mehr als 60 Ländern.