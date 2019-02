%%%Kolle Rebbe entwickelt Kampagne für bwin %%%



Die Fans stehen im Mittelpunkt der neuen Kampagne für bwin (Foto: bwin)

"Das ist unser Spiel": Unter diesem Claim geht eine neue Kampagne für den Online-Wettanbieter bwin, ein Unternehmen der GVC Holdings mit Headquarter auf der Isle of Man, an den Start. Die Kreation stammt von der Hamburger Agentur Kolle Rebbe, die das Mandat Ende 2018 in einem Pitch gewann.



Hauptdarsteller der Kampagne sind Fans der Fußball-Clubs Borussia Dortmund, SG Dynamo Dresden, 1. FC Köln, FC St. Pauli und 1. FC Union Berlin. Ihre zentrale Aussage: "Wir glauben nicht nur an unser Team. Wir setzen darauf." Das Material wurde ausschließlich mit echten Fans am Spieltag vor und in den Stadien produziert. Entstanden sind verschiedene Bildmotive und ein 30-sekündiger TV-Spot, der unter anderem auf den Sendern Sky, Eurosport, DAZN, RTL, SPORT1, ProSieben, ProSiebenMaxx, puls4, ORF, Magenta TV zu sehen ist.



"Authentizität und Glaubwürdigkeit haben höchste Priorität für uns", erklärt Stephan Heilmann, der die Marke bwin in der DACH-Region verantwortet. "Mit dieser aufwändig produzierten Kampagne vermitteln wir, wofür bwin steht: Für sportliche Leidenschaft und Mitfiebern mit der Mannschaft."



Radio, Print und Online Audio runden das Maßnahmen-Paket ab. Auf bwin.com wird die Kampagne zusätzlich verlängert. Online und mobile werden unterschiedliche Motive der Kampagne unter anderem bei Bild.de, Spiegel.de und kicker.de sowie in den sozialen Netzwerken geschaltet. Die Mediaplanung erfolgte inhouse mit Unterstützung von mediaplan, München, und UM PanMedia, Österreich (TV und Out-of-Home).