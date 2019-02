%%%Velocity McCann feiert mit Opel %%%

2019 feiert Opel 120 Jahre Sondermodelle – anlässlich dieses Jubiläums lanciert der Rüsselsheimer Autohersteller gemeinsam mit seiner Customized Agency Velocity McCann eine internationale 360-Grad-Kampagne. Unter dem Claim "Opel. Geboren in Deutschland. Gebaut für uns alle." soll Opel europaweit beworben und bis 2021 wieder zur beliebtesten Mainstream-Marke in Deutschland werden.



Das Maßnahmenpaket umfasst vier Online- und TV-Spots, die in 29 Märkten nacheinander starten. Den Anfang macht der neue TVC für den Opel Grandland X, der in Budapest gedreht wurde. Weitere Drehorte der Spots sind Tromsø, Rotterdam und Baden-Baden. Regie führte Mario Feil, für die Produktion zeichnet Markenfilm in Hamburg verantwortlich.

Mit dem Grand X geht es durch Budapest (Foto: Opel)

Medial wird die Kampagne in TV, Kino, Print, Out-of-Home, am POS sowie auf Social Media-Plattformen wie Facebook und Instagram ausgespielt.



McCann Worldgroup hatte den Opel-Etat im Oktober 2018 nach einem Pitch gewonnen und danach eigens für den Kunden die Agentur Velocity McCann gegründet. Hauptsitz der Customized Agency ist Frankfurt am Main, Unterstützung kommt von den deutschen Standorten Düsseldorf und Berlin. Zuletzt gab Velocity McCann bekannt, dass Sascha Dudic als neuer Executive Creative Director das Kreativ-Team in Berlin leitet.