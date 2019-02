%%%Story Berlin erzählt die Geschichten der Marken%%%



'There's a great story in every brand' – mit diesem Motto startete im August 2018 eine neue Agentur in der Bundeshauptstadt: Story Berlin. Dahinter stehen die beiden Gründer Annika Damaschke und Ralph Stieber, die sich auf Brand Storytelling und Content Marketing fokussieren wollen.



Das Gründerteam bringt viel Erfahrung aus unterschiedlichen Kreativagenturen mit. Damaschke arbeitete mehr als acht Jahre als freie Konzepterin und Redakteurin. Davor machte sie Station bei der WPP-Tochter Dorland Werbeagentur in Berlin, TLGG sowie bei den webguerillas. Stieber kam über die Miami Ad School ins Werbe-Business. Nach seinem Start bei Aimaq & Stolle in Berlin stand er bei Agenturen wie Razorfish, Vice Media und Scholz & Friends auf der Pay-roll. Auch für Heimat war Stieber tätig und betreute unter anderem Burger King. Als freier Senior Copywriter und Creative Director Copy arbeitete er für Auftraggeber wie Amsterdam Worldwide, Rothco, Lure Media, Interone und Edenspiekermann.

Das restliche Team von Story Berlin setzt sich je nach Auftrag und Umfang aus freien Mitarbeitern zusammen. Aktuell besteht die Stamm-Mannschaft aus den beiden Gründern, einer Praktikantin und aus fünf Freelancern.







Ralph Stieber und Annika Damaschke (links) gingen 2018 mit Story Berlin an den Start. Rechts: Die Räumlichkeiten der Agentur (Fotos: Annika Damaschke)



Leidenschaft für Geschichten



"Wir glauben, dass jede Marke eine faszinierende Marken- oder Produktgeschichte zu erzählen hat", erklärt Stieber. Gleichzeitig kümmern sich zu wenige Marken um diese Geschichten. Der neueste Kunde im Portfolio ist das Hamburger Software Start-up Zapliance, das Story Berlin im Pitch gemeinsam mit dem freien Berater und Konzepter Payam Parniani gewonnen hat.



Zapliance wirkt auf den ersten Blick nicht wie ein Unternehmen mit großen Geschichten – doch das Agentur-Team widmet sich seit Anfang Februar der Aufgabe, eine digitale Content-Kampagne für das Start-up zu entwickeln. Zielgruppe sind Revisoren und Wirtschaftsprüfer weltweit. Stieber erläutert: "Zur Kampagne gehören ein größerer Web-Spot, viel Video- und Blog-Content und diverse Social Media-Aktionen. Eine unterhaltsame und ungewöhnliche Kampagne über einen eher trockenen und zahlenlastigen Beruf."



