%%%Die Botschaft feiert Jubiläum mit Alpenhain Obazda%%%

Die Berliner Agentur Die Botschaft lässt die Korken knallen: Der Obazda aus der Molkerei Alpenhain Käsespezialitäten mit Sitz im bayrischen Pfaffing feiert 25-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass hat Die Botschaft eine Kampagne umgesetzt. TV-, Print-, Online- und Social Media-Maßnahmen sowie Medienkooperationen sollen neue Zielgruppen für den Käseaufstrich erschließen.



Darüber hinaus sind Verkostungen am POS und Promotion-Aktionen geplant. Für März ist zudem ein Design-Relaunch geplant. Für die Mediaschaltung der aktuellen Kampagne zeichnet Pilot Berlin verantwortlich. Im Bereich Packaging arbeitet Alpenhain mit Oliv Brand zusammen.



Übrigens wird die Erfindung des Obazda auf die 1920er Jahre geschätzt und Kathi Eisenreich, der damaligen Wirtin des Weihenstephaner Bräustüberl in Freising, zugeschrieben. Weil Eisenreich nicht recht wusste, was mit dem überschüssigen Camembert in ihrer Küche zu tun sei, ließ sie den Käse mit etwas Paprika vermischen, Zwiebeln darunter geben und das Ganze mit ein wenig Bier abschmecken. Seit 2015 ist Obazda von der EU geschützt und darf nur in Bayern und nach traditioneller Rezeptur hergestellt werden.