%%%Convensis baut Zusammenarbeit mit Junghans aus%%%

Seit 2008 verantwortet die Stuttgarter Convensis-Gruppe in Deutschland den PR-Etat der Uhrenmarke Junghans, seit zwei Jahren betreut sie das Unternehmen aus Schramberg im Schwarzwald auch im US-amerikanischen Markt. Nun konnte Convensis das Mandat im Pitch nicht nur verteidigen, sondern ausbauen: Junghans will in den USA die Präsenz der Marke in den relevanten Online- und Offline-Medien stärken und dafür auch die PR-Aktivitäten in nennenswertem Umfang intensivieren, heißt es aus der Agentur.

Aktuell arbeitet Convensis vom Standort Stuttgart aus mit rund 30 Mitarbeitern in den Bereichen Product, Corporate und Digital, weitere Büros gibt es in München und Berlin.

Neben Junghans betreut Convensis auch zahlreiche weitere Kunden auf internationaler Ebene so beispielsweise die Schweizer Luxury Brand Carl F. Bucherer, den Textilrcycling-Spezialisten I:Collect aus Ahrensburg, das Softwareunternehmen Balluun, Amway, Kärcher und Helena Energy.

In den letzten Monaten konnte sich Dr. Stefan Hencke, Inhaber und CEO der Convensis Group, über einige Neugeschäftserfolge freuen: Neuzugänge auf der Kundenliste sind u.a. die französische Retail-Brand Mondial Tissus und der französische Hersteller von medizinischen Mobilitätshilfen Autonomad Mobility. Zudem konnten die Etats der Automobilwerkstattkette A.T.U und von Diercke Wissen im Pitch verteidigt werden.