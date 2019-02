%%%Yours Truly holt sich den Digital-Etat von Tchibo%%%

Die Kommunikationsagentur Yours Truly meldet Neugeschäft: Das Hamburger Traditionsunternehmen Tchibo hat den ortsansässigen Digital-Experten den Etat für das digitale Brand-Marketing im deutschen Markt anvertraut. Das Team von Yours Truly habe im Pitch mit seiner Leidenschaft für die digitalen Kanäle und einem modernen Verständnis der Marke überzeugt", erklärt Michael Triebold, Head of Digital Brand Marketing bei Tchibo, zur Agenturwahl.

Das Mandat umfasst die Marken Tchibo, Qbo, Davidoff und Gala von Eduscho sowie das wöchentlich wechselnde Nonfood-Sortiment. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit wird die Schärfung der Profile und die passgenaue Ansprache einer jüngeren, digitalen Zielgruppe stehen. Eine der ersten Aufgaben ist eie Weiterentwicklung der wöchentlichen Kampagnen-Flights für die Nonfood-Range unter dem bekannten Motto 'Jede Woche eine neue Welt' in Social Media und Display Advertising Kanälen. Darüber hinaus wird Yours Truly die Einführung neuer Kaffeeprodukte auf den digitalen Plattformen kommunikativ begleiten.

Yours Truly expandiert nach Düsseldorf

"Mit Tchibo können wir nicht nur eine der größten deutschen Marken sondern auch eines der digital führenden Unternehmen bei uns begrüßen", so Meik Vogler, Geschäftsführer Beratung in der 1998 gegründeten Agentur. Yours Truly beschäftigt aktuell ein rund 65-köpfiges Team, auf der Kundenliste stehen Unternehmen wie Henkel, die Targobank, TUI Cruses, Jack Daniel´s und Arla Foods. Zum Management gehören neben dem Ex-Jung von Matt-Manager Vogler, der 2016 bei Yours Truly einstieg, die Geschäftsführer Björne Vernunft (Kreation), Jannik Büchler (Technologie) und Tobias Hildebrand (Finanzen). Im vergangenen Jahr eröffnete die Agentur ein zweiten Standort in Düsseldorf, dessen Team von Key Account Managerin Jennifer Herzog geleitet wird.