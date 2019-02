%%%pilot gewinnt Media-Etat der Hamburger Sparkasse %%%

Die Hamburger Media-Agentur pilot betreut ab sofort den Media-Etat der Hamburger Sparkasse (Haspa). Das Mandat gewannen die Hanseaten in einem Pitch. Der Schwerpunkt liegt auf digitalen Kanälen. Ziel ist, den Kunden in den Fokus zu rücken und die Leitidee 'Nichts liegt näher als die Haspa' in der Medienauswahl zu spiegeln (Kreativ-Agentur: Zum Goldenen Hirschen).

Die von pilot für die Haspa entwickelte Mediastrategie setzt bei der integrierten Kampagne auf Addressable TV, digitales Bewegtbild, Social Media-Advertising, Digital Out-of-Home oder auch Online-Audio. Die Kampagne richtet sich an alle Kundensegmente der Haspa – angefangen bei den Jüngsten und dem Mäusekonto über Adressaten für Girokonten und gehobenes Private Banking bis hin zu Firmenkunden. Durch den Einsatz von pilot-eigenen Tools wie Mercury Media soll die Kampagnensteuerung von der Planung bis zum Reporting verbessert werden. Das Tool geo pilot soll darüber hinaus die Umsetzung der lokalen Maßnahmen im direkten Filialumfeld unterstützen.

pilot begleitet die Haspa bereits seit 2017 bei der Digitalisierung und hat mit der Full Service Digital Signage-Tochter pilot Screentime die "Filialen der Zukunft" mit entwickelt und gestaltet. Die neue Filialgeneration bietet den Kunden auf zentralen Screens allgemeine Nachrichten, Wetter- und Börsen-News, Immobilien- und Filialangebote sowie interaktiven Content aus der unmittelbaren Nachbarschaft.

"Bei der Entwicklung unserer Mediastrategien und den Ideen für die Umsetzung schauen wir genau auf die speziellen Zielgruppen", erklärt Evelyn Lüttgens, Geschäftsführerin pilot Hamburg. "Wir setzen zusammen mit der Kreation auf die jeweiligen Touchpoints, die nah am Kunden sind und in seinem Alltag eine wichtige Rolle spielen." Ansprechpartner auf Kundenseite ist Senior Marketing Manager Leif Ipsen.

pilot, 1999 als Media-Agentur für klassische und digitale Medien gegründet, hat 400 Beschäftigte an den Standorten Hamburg, München, Berlin, Stuttgart und Nürnberg. Zu den Kunden der Agentur zählen Bauer Joghurt, Borco-Marken-Import, Conditorei Coppenrath & Wiese, EnBW, Fisherman's Friend, Henkell & Co. Gruppe, Hochland, Jack Wolfskin, Melitta, mentos, Procter & Gamble, Radeberger-Gruppe, Reemtsma, Ritter Sport, Schwartauer Werke, Techniker Krankenkasse, Volkswagen Bank und Weleda. pilot ist Gründungsmitglied von Local Planet, einem globalen Verbund unabhängiger und inhabergeführter Mediaagenturen.