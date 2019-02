%%%Zum goldenen Hirschen expandiert nach Düsseldorf%%%

Die Agentur Zum goldenen Hirschen mit Hauptsitz in Hamburg eröffnet ein neues Büro in Düsseldorf. Als Hauptgrund nennt Hirschen-CEO Philipp Keller den Etatgewinn von C&A im April 2018 sowie weitere Neukunden. "Die Stärke der Hirschen lag schon immer im Aufbau kleiner, agiler Einheiten in der Nähe zu unseren Kunden. Mit dem neuen Standort haben wir ein attraktives Angebot am Düsseldorfer Kommunikationsmarkt und die bestmögliche Zusammenarbeit mit C&A zugleich ermöglicht", so Keller.



Neben Düsseldorf sind die Hirschen mit rund 350 Mitarbeitern in Berlin, Hamburg, Frankfurt/M., Köln, München, Stuttgart und Wien vertreten. Zu den Kunden der 1995 gegründeten Agentur gehören die AOK Baden-Württemberg, Ferrero, die Hamburger Sparkasse, Hanse Merkur, MediaMarkt, Obi, Pernod Ricard, die Provinzial Rheinland, Südtirol Marketing sowie institutionelle Kunden wie das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung und Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.