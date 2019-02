%%%Knochenmarkspenderzentrale und BBDO suchen Spender mit Life Lolli%%%



Die Life-Lolli-Kampagne läuft imTV, in Printmedien, Out-of-Home sowie Online (Foto: BBDO)

Die Knochenmarkspenderzentrale (KMSZ) des Universitätsklinikums Düsseldorf präsentiert zum Internationalen Kinderkrebstag am 15. Februar ein neuartiges Produkt: Einen Lolli in Herzform. Dieser steht nicht nur als Symbol für eine glückliche Kindheit, sondern stellt auch eine einfache Möglichkeit dar, um im Kampf gegen den Blutkrebs weitere Spender zu finden ( www.lifelolli.com ).

Das Besondere an der Süßigkeit: Der obere Teil des Lolli-Stiels ist ein Wattestäbchen. Dort hinterlässt man beim Lollilutschen automatisch seine DNA. Der Stiel wird anschließend direkt als Probe abgeschickt oder abgegeben und die Gewebetypisierung bei der Knochenmarkspenderzentrale registriert. Er kann also Leben retten.

Der offizielle Launch des Life Lollis am heutigen Weltkinderkrebstag wird durch eine bundesweite Kampagne begleitet, die von BBDO Düsseldorf stammt. Zahlreichen Influencer und prominenten Multiplikatoren unterstützen die Life Lolli-Aktion. Dazu zählen die Fußball-Clubs Borussia Dortmund (mit der BVB-Stiftung "leuchte auf""), Fortuna Düsseldorf, und VFL Wolfsburg sowie das in Düsseldorf beheimatete Eishockey-Team DEG Metro Stars. Auch Moderator, Buchautor und Mediziner Eckart von Hirschhausen ist dabei. Für eine möglichst weite Verbreitung in den sozialen netzen soll der Hashtag #lifelolli sorgen. Zudem wird der Life Lolli umfassend in TV, in Printmedien, Out-of-Home sowie online beworben.

"Trotz ermutigender Zustimmungswerte in der Bevölkerung lassen sich noch immer zu wenige Menschen als potentielle Spender testen und registrieren", erklärt Dr. Johannes Fischer, Leiter der UKD-Knochenmarkspenderzentrale. "Aber je mehr Menschen sich typisieren lassen, desto höher wird die Chance, dass ein Patient einen passenden Spender findet." Der Life Lolli soll nun den Weg dorthin vereinfachen.

"Wir wollen mit unserer Kampagne Barrieren von potentiellen Stammzellspendern abbauen", sagt Kristoffer Heilemann, Geschäftsführer Kreation bei BBDO Düsseldorf. "Bewusst nicht medizinisch und problemorientiert, sondern lifestylig, populär und bunt – um Menschen davon zu begeistern, mit Freude und Genuss Gutes zu tun."

Die Idee, Produktentwicklung, Gestaltung und Umsetzung der Kampagne entstand im Team der Knochenmarkspenderzentrale gemeinsam mit der Werbeagentur BBDO Düsseldorf und ihren Schwesteragenturen Peter Schmidt Group, Ketchum Germany, Fuse - Omnicom Media Group Germany, areasolutions, CraftWork und OMD Germany. Die technische Entwicklung und Produktion der Life-Lolli-Verpackung übernimmt die LSD GmbH.