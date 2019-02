%%%VORN Strategy Consulting baut das Team aus%%%

Maik Hofmann, seit Jahresbeginn neuer Geschäftsführer der zur Hirschen Group gehörenden Strategieberatung VORN Consulting, holt zwei Neuzugänge an Bord. Im Hamburger Büro startete Anfang Februar Ilseken Roscher als Strategy Director. Die studierte Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin kommt aus Schleswig-Holstein, sie hat in den letzten fünf Jahren an der IHK zu Kiel Unternehmen bei der Planung und Umsetzung digitaler und kultureller Change-Prozesse beraten. Davor war Roscher u.a. an der Macromedia Hochschule sowie der Europäischen Medien- und Business Akademie als Dozentin tätig.

Das Team am Standort Berlin verstärkt seit Jahresbeginn Bastian Bakeberg. Zuletzt war der Marketingexperte Associate Director Brand Strategy bei der Peter Schmidt Group in Frankfurt/M., davor arbeitete Bakeberg als Strategic Planner u.a. bei Blue Hive in Düsseldorf und Wunderman in Köln.

Insgesamt arbeitet bei VORN aktuell ein 20-köpfiges Team für Unternehmen wie Audi, Osram, MediaMarkt, Bosch, Ferrero oder die Haspa. Maik Hofmann führt die zur Hirschen Group gehörende Agentur zusammen mit den beiden Geschäftsleiterinnen Miriam Barth und Theresa Schleicher – letztere ist für die Neugeschäftsakquise zuständig.