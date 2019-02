%%%DWFB inszeniert Comeback für die Kultmarke Kettler%%%



Auf der ISPO 2019 in München feierte Kettler sein Comeback (Foto: Kettler)

Der Sport- und Freizeitartikelhersteller Kettler, der im Sommer 2018 Insolvenz anmeldete, kehrt zurück: Im Dezember übernahm die deutsche Beteiligungsgesellschaft Lafayette Mittelstand Capital die Vermögenswerte des Unternehmens mit Sitz in Parsit. Nun startet Kettler neu durch – unterstützt von der Agentur Des Wahnsinns Fette Beute (DWFB) mit Zentrale in Attendorn im Sauerland, die das Unternehmen als Neuzugang auf der Kundenliste begrüßt.

Mit einer Kampagne unter dem Motto 'The Greatest Comeback Ever' präsentierte sich Kettler Anfang Februar auf der Sportartikel-Fachmesse ISPO in München. Die Motive zeigen prominente Spitzensportler, die selber ein großes Comeback feierten: Tennis-Ikone Martina Navratilova, Box-Legende Muhammad Ali, Formel-1-Starpilot Niki Lauda und Golf-Evergreen Tiger Woods. Die Resonanz war positiv: "Wir sind mit dem Start ins Messejahr sehr zufrieden und haben neue Kunden gewonnen", berichtet Kettler-Geschäftsführer Olaf Bierhoff.

Für die Agentur sei die Inszenierung des Neustarts eine spannende Herausforderung gewesen, sagt DWFB-Geschäftsführerin Maria Sibylla Kalverkämper. "Kettler blickt auf eine 70-jährige Tradition zurück: Die Marke hat spätestens seit dem legendären Kettcar Kultstatus", so Kalverkämper. "Das Unternehmen hatte eine schwere Zeit, jetzt ist es wieder da – mit einem neuen Investor an seiner Seite und einer Mannschaft, die das Unternehmen mit Mut, Leidenschaft und Kämpferherz nach vorne treibt."



DWFB beschäftigt 40 Mitarbeiter, die auf strategische Markenführung für Familienunternehmen spezialisiert sind. Zu den Kunden der Agentur gehören u.a. Aktion Mensch, Bento Box, hager group, persona service, Pixum, Stiebel Eltron, Severin und Trilux.